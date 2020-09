Totti super romantico con dedica a Ilary (Di sabato 5 settembre 2020) Il capitano è un romantico, un uomo che si emoziona. E che il suo amore per la moglie Ilary Blasi, che gli ha dato tre splendidi figli, lo vuole gridare al mondo. Come? Naturalmente tramite i social network. Così con un "Io e te", Francesco Totti, comunica ai suoi follower quanto Ilary sia importante nella sua vita. Da quando l'uomo simbolo della Roma ha smesso di tirare calci al pallone con la maglia giallorossa, riesce a esprimere i suoi sentimenti molto più spesso. Ancora in vacanza con la sua famiglia, Totti si fa ritrarre con la moglie. Tutti e due sorridenti e pronti a nuove avventure. Che ci sia anche il quarto figlio in arrivo? In fondo la Blasi non ha mai fatto mistero del suo desiderio di una famiglia numerosa... Leggi su iltempo

25O319 : @alessia_smile6 @borghi_claudio @AlbertoBagnai @spank75 @lucabattanta @AntonelloAng @Fantaliz837 @Angie95485992… - gianmi1010 : Complimenti @PaoloCond , nuova firma di @repubblica . Giornalista serio e super competente?? Si comincia nel miglio… - berni5519 : @ncorrasco I Top o Colpi saranno Campioni fatti ultra 35enni parámetro Zero Totti Toni Zambrotta Bergomi Chiesa (pa… - Rutfire : @stile23 @Totti @VisionDistrib @Wildsidesrl @TheApartmentpi2 @FremantleIT Nel senso che è diventato super vanitoso… - GiannaMelandri : @Totti @VisionDistrib @Wildsidesrl @TheApartmentpi2 @FremantleIT Super Capitano???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Totti super Totti super romantico con dedica a Ilary Il Tempo Totti super romantico con dedica a Ilary

Così con un "Io e te", Francesco Totti, comunica ai suoi follower quanto Ilary sia importante nella sua vita. Da quando l'uomo simbolo della Roma ha smesso di tirare calci al pallone con la maglia gia ...

L’oroscopo del giorno 3 settembre: amore sempre insoddisfatto per Bilancia e Capricorno

Un po’ incazzoso e un po’ geloso. Di certo non possiamo dire che tu non abbia a cuore le persone importanti anche se, a volte, sei anche un po’ troppo esagerato! Marte continua a darti energie in ecce ...

Così con un "Io e te", Francesco Totti, comunica ai suoi follower quanto Ilary sia importante nella sua vita. Da quando l'uomo simbolo della Roma ha smesso di tirare calci al pallone con la maglia gia ...Un po’ incazzoso e un po’ geloso. Di certo non possiamo dire che tu non abbia a cuore le persone importanti anche se, a volte, sei anche un po’ troppo esagerato! Marte continua a darti energie in ecce ...