Supercoppa A1 2020, Trento-Treviso 90-79: cronaca e tabellino (Di sabato 5 settembre 2020) La Dolomiti Energia Trento conquista la prima vittoria stagione battendo la De’Longhi Treviso alla BLM Group Arena nella terza giornata del girone C della Supercoppa 2020 di Serie A1. Successo importante per la compagine trentina che ribalta il parziale nel secondo tempo andando a fissare lo score sul 90-79. Grande prova di Browne con 29 punti. RISULTATI E CLASSIFICHE cronaca – in aggiornamento IL tabellino Trento – Treviso 90-79 (24-16; 9-30; 28-19; 29-14) Trento: Browne 29, Williams 12, Sanders 18, Pascolo 12, Morgan 14, Mezzanotte 2, Forray 3. Treviso: Mekowulu 16, Russell 16, Carroll 11, Logan 9, Vildera 2, Imbrò 7, Akele 10, Bartoli 2. Leggi su sportface

