Sospende cibo e cure: “voglio morire con dignità, non facendo tutto in una sacca” (Di sabato 5 settembre 2020) Gli hanno negato l’eutanasia, Sospende cibo e cure: ha deciso di morire lo stesso, in diretta Facebook, ma gli hanno oscurato il profilo. Alain Cocq, foto FacebookAlain Cocq non vuole accettare di morire con la sacca piena dei residui della sua vescica e del suo intestino, non vuole accettare di morire passando il tempo a guardare il soffitto e a perdere la dignità guadagnata in 57 anni di vita. Alain Cocq vuole morire ma il Presidente francese, Macron, gli ha negato l’eutanasia perché malato ‘non terminale’. L’uomo però ha deciso di sfidare le leggi scritte e ha sospeso da solo le cure che gli vengono somministrate con i sondini, e lo stesso ha fatto con il cibo, ... Leggi su chenews

