Scuola e mascherine: vanno indossate oppure no in classe? (Di sabato 5 settembre 2020) Il Comitato Tecnico Scientifico si è espresso finalmente anche sulla “questione mascherine” tra i banchi, uno dei dubbi che continuava a persistere nonostante l’imminente ritorno a Scuola. Lunedì scorso, infatti, con il verbale 104, sono state date indicazioni sia sull’uso della mascherina che su altre tematiche fondamentali, come il distanziamento, le regole di igiene, la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari. Mascherina NO nel rispetto di alcune condizioni Ritornando alla questione mascherine, il CTS ci tiene a chiarire che la “protezione naso e bocca” sarà fondamentale per gli spostamenti (entrata, uscita dall’aula, mezzi di trasporto ecc) poiché potrebbe non essere garantito il distanziamento, mentre tra i banchi potrà essere ... Leggi su quotidianpost

