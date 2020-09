Precipita mentre scala alla Torre d'Ambiez: grave alpinista di 49 anni (Di sabato 5 settembre 2020) E' una donna bergamasca di 49 anni l'alpinista vittima di un incidente in montagna avvenuto nella mattinata di sabato 5 settembre alla Torre d'Ambiez, sulle Dolomiti di Brenta. Stava affrontando il ... Leggi su trentotoday

webecodibergamo : Precipita mentre scala sulle Dolomiti Grave alpinista bergamasca di 49 anni - TgrRaiTrentino : #montagna. L'incidente stamane nelle #Dolomiti di #Brenta. La 49enne è caduta mentre arrampicava con altre due pers… - Spiralwavemood : RT @LaStampa: Un uomo 83enne è finito fuori strada con la sua macchina mentre percorreva la strada che sale in località Alboni di Groscaval… - LaStampa : Un uomo 83enne è finito fuori strada con la sua macchina mentre percorreva la strada che sale in località Alboni di… - SabinaStar88 : verghiano sa che cos’è la noia, vive la vita dell’universo, ha la sua rosa da contemplare mentre guarda i cavalli.… -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita mentre

L'Eco di Bergamo

(ANSA) - TRENTO, 05 SET - Diversi gli incidenti in montagna oggi in regione. I più gravi riguardano una donna di Bergamo di 49 anni è stata trasportata in elicottero in gravi condizioni all'ospedale S ...VALCAMONICA (BS). Una tragedia è avvenuta nella giornata di oggi, sabato 5 settembre, in Valcamonica. Si tratta infatti di una 17enne che, durante un'escursione, ha perso la vita. La ragazza, secondo ...