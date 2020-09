Mara Venier “sopraffatta dal dolore”: un lutto mai superato (Di sabato 5 settembre 2020) La nota ed amata conduttrice di ‘Domenica In’, Mara Venier, racconta del proprio dolore in seguito al lutto subito: “Ero arrabbiata, ma ora non so cosa darei per averla qui” Mara Venier (fonte foto: GettyImages)Uno dei volti televisivi più noti ed amati, la ‘Zia’ Mara Venier, conduttrice di successo di ‘Domenica In’, si racconta in una splendida ed emozionante intervista rilasciata a Il Corriere, dando voce ai suoi ricordi e ritornando sulla dolorosa perdita subita. La splendida presentatrice si prepara al gran ritorno sullo schermo e in tutti i salotti italiani, previsto per il 13 settembre, e di recente ha raccontato un aneddoto legato ad un momento che non ha mai dimenticato e che è stato ... Leggi su chenews

infoitcultura : Mara Venier, l’annuncio arriva sui social: “Tutto è andato bene” - infoitcultura : Mara Venier in costume da bagno su Instagram: la foto fa impazzire il web - infoitcultura : Mara Venier, grande annuncio a Domenica In: novità entusiasmante - infoitcultura : Mara Venier tranquillizza i follower: “Sono felice, tutto è andato bene” - infoitcultura : Mara Venier, compie 70 anni, un traguardo che festeggerà anche in diretta tv -