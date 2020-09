Jurassic Weekend da oggi su DMax con Le Coliche (Di sabato 5 settembre 2020) Il mondo dei dinosauri viene celebrato su DMax dai web creator Le Coliche: ecco il Jurassic Weekend, da oggi alle 13:30! È l'appuntamento cult per gli amanti del mondo dei dinosauri e anche quest'anno viene celebrato su DMax canale 52 in compagnia di due protagonisti d'eccezione: il Jurassic Weekend torna oggi e domani, 5 e 6 settembre, a partire dalle 13:30, presentato dai web creator Le Coliche. Grazie alla verve e all'ironia disincantata dei fratelli romani Claudio e Fabrizio Colica, Le Coliche appunto - che insieme al regista Giacomo Spaconi sono autori di imperdibili sketch e parodie sul web - le teorie dell'evoluzione saranno raccontate con un taglio del tutto inedito. Immersi in una natura ... Leggi su movieplayer

tivooweb : Le coliche tornano a raccontare l'evoluzione secondo loro. Iscriviti al nostro canale Telegram! … -

Ultime Notizie dalla rete : Jurassic Weekend Jurassic Weekend da oggi su DMax con Le Coliche Movieplayer.it