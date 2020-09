Indonesia, chi non indossa la mascherina viene costretto dalla polizia a infilarsi in una bara finta (Di sabato 5 settembre 2020) In Indonesia per sensibilizzare la popolazione all’uso della mascherine per prevenire il contagio da coronavirus si utilizzano dei metodi decisamente particolari. A Giacarta, infatti, la polizia locale costringe chi viene beccato senza la mascherina correttamente indossata a infilarsi in delle bare finte di cartone. Si tratta di un’azione dimostrativa decisamente estrema ma che potrebbe funzionare. Leggi su sportface

Cri_Giordano : In Indonesia, a Jakarta, la „multa“ per chi non porta la mascherina è una „prova“ in una bara. Un minuto. Altriment… - RosannaMariell1 : Indonesia, punito con l'obbligo di restare stesi nella bara aperta chi viola le norme anti Covid Misura choc abban… - zazoomblog : Indonesia punito con l’obbligo di restare stesi nella bara aperta chi viola le norme anti Covid. E l’opinione pubbl… - SecolodItalia1 : Indonesia, punito con l’obbligo di restare stesi nella bara aperta chi viola le norme anti Covid. E l’opinione pubb… - bisagnino : Indonesia: chi non indossa la mascherina finisce in una bara -

Visto l’alto numeri di contagi da coronavirus in Indonesia una punizione esemplare attende tutti coloro che non indossano la mascherina. Per far rispettare le norme anti Covid e incentivare comportame ...

