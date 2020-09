Ilaria Capua: “Virus devono essere rispettati, altrimenti vincono loro” (Di sabato 5 settembre 2020) “Sintesi virale. Volevo ricordare che i virus non sono macchine replicanti che trovano benzina nei luoghi affollati”. Lo ha scritto in un nuovo post su Twitter la virologa Ilaria Capua. “E soprattutto i virus devono essere rispettati e combattuti con intelligenza, coraggio e determinazione, altrimenti vincono loro”, ha rivelato l’esperta sui social in merito al coronavirus e all’aumento dei casi in queste settimane. Leggi su sportface

