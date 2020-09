Il messaggio d’addio di Allan: “Napoli è speciale, ai tifosi il mio abbraccio più grande” (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’ufficialità del suo addio al Napoli con il passaggio all’Everton di Ancelotti, Allan ha voluto salutare la piazza partenopea con un messaggio d’addio scritto su Instagram: “Napoli è una città speciale. Per me e per la mia famiglia sono stati 5 anni fantastici: i miei figli parlano, pensano e sognano in napoletano”. “Sono grato, perciò, al presidente De Laurentiis – continua il centrocampista brasiliano – che mi ha dato la possibilità di indossare una maglia gloriosa. In questo club sono cresciuto come professionista e uomo e ho potuto lavorare con allenatori e professionisti a cui dovrò sempre essere riconoscente. Sono stato fortunato a trovare, sul mio cammino, dei compagni di squadra che sono stati dei fratelli. ... Leggi su anteprima24

