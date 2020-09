Georgina Rodriguez, clamorosa gaffe sul red carpet. E il web non la perdona (Di sabato 5 settembre 2020) Poche persone, tante telecamere, e un muro di due metri e mezzo per rispettare le norme anti-coronavirus. Si è aperta così la 77esima Mostra del cinema di Venezia e il Lido, come di consueto (nonostante il Covid), si è trasformato in una passerella sulla quale hanno sfilato vip, attori, cantanti e persone legate al mondo dello spettacolo. Oltre alla madrina Anna Foglietta, all’inaugurazione erano presenti Cate Blanchett, il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, Elodie in compagnia di Marracash, Diodato e la stupefacente Tilda Swinton, con il volto coperto da una mascherina in stile “ballo in maschera”, che ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera.



