Formula 1, le qualifiche del GP d’Italia LIVE (Di sabato 5 settembre 2020) Formula 1, le qualifiche del GP d’Italia 2020. Bottas il più veloce FP3. MONZA – Formula 1, le qualifiche del GP d’Italia 2020. La Mercedes è la grande favorita per la prima fila, ma l’assenza del Party Mode potrebbe mischiare le carte. Per la Ferrari obiettivo Q3 per poi cercare l’assalto al podio in gara. Formula 1, GP Italia: Bottas il più veloce nella FP3 Il sabato italiano si è aperto nel segno di Valtteri Bottas, il più veloce nella FP3. Il finlandese ha preceduto di due decimi Carlos Sainz e di tre Lando Norris. Solo quinto Lewis Hamilton alle spalle di Ricciardo. Verstappen, Albon, Ocon, Stroll e Perez a completare la top ten. Spielberg (Austria) 05/07/2020 – gara F1 / foto Imago/Image Sport nella foto: Valtteri ... Leggi su newsmondo

