Dzeko-Florenzi, il siparietto social non sfugge al web… (Di sabato 5 settembre 2020) Compagni alla Roma, rivali ieri in campo nel match tra Italia e Bosnia. Edin Dzeko e Alessandro Florenzi si sono rivisti dopo alcune settimane in cui l'italiano è stato in prestito al Valencia. Ecco perché, forse, al termine della gara tra i due si è parlato anche di qualcosa extra campo. Ad evidenziare il rapporto tra i due calciatori, è stato l'esterno italiano che su Twitter ha pubblicato una foto emblematica con il bomber.Florenzi: "Si, ma chiama però..."Evidentemente i due compagni in giallorosso non si sentivano da tempo ed ecco perché Florenzi, prima in campo e poi sui social, ha voluto prendere spunto da uno scatto divertente con Dzeko per ricordare al bomber una sua promessa. "Si, ma chiama però...", ha scritto l'italiano ... Leggi su itasportpress

Abbiamo accennato, presentando le probabili formazioni di Roma Sambenedettese, che saranno davvero tanti i giocatori assenti fra i giallorossi in questa amichevole a Trigoria. C’è chi è ai margini del ...

Italia Bosnia: cosa è mancato alla squadra di Mancini per la vittoria

L’Italia di Mancini non è andata oltre il pareggio contro la Bosnia. Sono mancate lucidità e qualità negli ultimi metri L’Italia di Mancini interrompe la propria striscia di vittorie (11) in una gara ...

