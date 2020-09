DC FanDome, il 12 settembre il secondo appuntamento virtuale alla scoperta del Multiverso (Di sabato 5 settembre 2020) Sabato 12 settembre secondo appuntamento con DC FanDome, l'esperienza virtuale che vi catapulterà nel mondo (anzi, i mondi) DC. Dopo il grande successo della prima giornata - nottata qui da noi -, DC FanDome è pronto a replicare con il secondo appuntamento datata sabato 12 settembre. Pronti a una nuova full immersion virtuale nel Multiverso DC? Se il 22 agosto vi siete divertiti a trascorrere qualche ora in compagnia degli eroi DC, tra annunci, trailer, panel, Q&A e interviste aspettate di vedere cosa ha in serbo per voi Warner Bros. per questo secondo giro. Tutto all'insegna dell'esplorazione dell'interattività - d'altronde il titolo ufficiale è "DC ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? DC FanDome, il 12 settembre il secondo appuntamento virtuale alla scoperta del Multiverso… - JustNerd_IT : #DC FanDome: Explore The Multiverse - Trailer e programma dell'appuntamento del 12 settembre - Leggi l'articolo com… - 3cinematographe : #DCFanDome: Explore the Multiverse, il trailer dell'evento del 12 settembre - MangaForevernet : ? DC FanDome: gli appuntamenti del 12 settembre ? ? - UniMoviesBlog : DC FanDome: Il trailer di Explore the Multiverse, l'evento del 12 settembre #DCFanDome #ExploretheMultiverse -