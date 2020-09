Coronavirus, a Melbourne protesta in piazza contro le restrizioni (Di domenica 6 settembre 2020) Arresti e multe a Melbourne, in Australia, per una manifestazione organizzata per protestare contro le restrizioni imposte dal governo. In Australia sono stati registrati oggi meno di 100 nuovi casi di Coronavirus, per la prima volta in due mesi, il che fa sperare in un rientro duraturo della seconda ondata epidemica che si è concentrata nella regione di Melbourne.Lo stato di Victoria, di cui Melbourne è la capitale, ha registrato solo 73 nuovi casi, mentre al culmine della crisi, a fine luglio in 24 ore sono comparsi oltre 700 nuovi contagi. Sono state imposte restrizioni ai residenti della città per diverse settimane, tra cui un coprifuoco notturno e la chiusura di tutte le attività commerciali non essenziali fino al 13 ... Leggi su ilfogliettone

