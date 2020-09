Celentano a De Benedetti: «Attizzi l’odio contro Berlusconi. Sei rancoroso, stonato e fuori tempo» (Di sabato 5 settembre 2020) Sei solo un uomo pieno di rancore. Scende in campo il Molleggiato. Tra la valanga d messaggi di critica al miserevole messaggio dell’ingegner De Benedetti inviato a Silvio Berlusconi malato, arriva anche quello di un disgustato Adriano Celentano. Alla rivolta social aggiunge parole di aspro biasimo: “Caro De Benedetti, stavolta con Berlusconi non mi sei piaciuto per niente. Eri stonato e fuori tempo. Forse non ti sei accorto, ma siamo nel bel mezzo di un incendio planetario”. Celentano incenerisce l’ingegnere: “Non ti rendi conto…” Comincia così il post che Adriano Celentano ha appena pubblicato su Facebook, intervenendo sulle parole dell’ex presidente ... Leggi su secoloditalia

