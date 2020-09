Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ci riprovano (Di sabato 5 settembre 2020) Una foto al ristorante Bolognese, a Milano, di poche sere fa postata da Ignazio Moser ha riacceso le speranze per i fan della coppia – con Cecilia Rodriguez – nata al Gfvip. Dopo la rottura burrascosa di quest’estate, che cosa sta succedendo tra Cecilia e Ignazio? I due hanno deciso di riprovarci. LEGGI ANCHE > Cecilia Rodriguez incinta? Lei smentisce Cecilia e Ignazio, confermiamo che vogliono riprovarci Giornalettismo conferma che la coppia era a cena insieme, che i due sono stati ripresi e fotografati durante la cena, che però c’è stato un alt per la coppia, che non ha mostrato lunghe effusioni e affetto. Ma quell’equilibrio di chi sa che deve ricominciare da capo, ... Leggi su giornalettismo

