Bari, non tutti i docenti riescono a fare sierologico, la Asl: 'Lo facciamo noi' (Di sabato 5 settembre 2020) Decine di docenti delle scuole pugliesi non riescono a sottoporsi, volontariamente e gratuitamente, al test sierologico prima dell'avvio del nuovo anno scolastico perché non tutti i medici di medicina ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

matteosalvinimi : ++ DA NON MOSTRARE AL TG1 ++ Ragazzi, mi sono commosso. Grazie Sannicandro, grazie Bari??. Questa è la forza della… - RaffaeleFitto : Le infrastrutture vere ed importanti in #Puglia sono quelle realizzate dal governo di centrodestra: aeroporti di… - emme_giu : @falitalia @sole24ore Vero. Avevo dimenticato lo storico asse Siena-Bari, di cui già nel 1300 Dante disse: là dove… - Telebari : Covid, scuola e test sierologico ai docenti in Puglia. ASL Bari: “Se non lo fa il medico ci pensiamo noi” - #Bari… - Anto_7744 : RT @MarceVann: 'I cittadini pugliesi meritano serietà e non giochetti sul voto disgiunto. La nostra candidata è #AntonellaLaricchia. È gius… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari non Bari, non ricoverano detenuto: protesta in carcere del clan Strisciuglio, 15 identificati La Gazzetta del Mezzogiorno Da Manfredonia a Lesina: 18 i Comuni con positivi COVID nel Foggiano (MAPPA)

Bari, 04 settembre 2020. Oggi, venerdì 4 settembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 3.319 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 117 casi positivi: 70 in provincia d ...

Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo. Sileri: “Casi crescono ma situazione non critica”

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 5 settembre. Salgono ancora i nuovi casi di contagio in Italia dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.733 posi ...

Bari, 04 settembre 2020. Oggi, venerdì 4 settembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 3.319 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 117 casi positivi: 70 in provincia d ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 5 settembre. Salgono ancora i nuovi casi di contagio in Italia dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.733 posi ...