Amazon, cancellate oltre 20 mila false recensioni legate a una truffa (Di sabato 5 settembre 2020) Una truffa scoperta su Amazon ha indotto l’azienda a cancellare migliaia di recensioni truccate nel Regno Unito. Amazon sta conducendo una serie di accertamenti su quella che è descritta dai siti di tecnologia come una delle più grandi truffe mai messe in piedi sul sito del colosso dell’e-commerce. La truffa, svelata in un’inchiesta del Financial Times, riguarda il mercato del Regno Unito e coinvolgerebbe gli autori di recensioni più attivi e conosciuti sulla piattaforma. Per questa ragione Amazon ha eliminato oltre 20 mila recensioni. I recensori degli oggetti in vendita avrebbero ricavato profitti notevoli a fronte della pubblicazione di migliaia di valutazioni ... Leggi su bloglive

