Ultime Notizie Roma del 04-09-2020 ore 20:10 (Di venerdì 4 settembre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Gabriella Luigi in studio numeri dell’ epidemia di covid record di contagiati 1733 nelle Ultime 24 ore 11 i decessi a Lombardia è ancora la regione con il maggior incremento seguite dal Veneto dal Lazio e dalla Campania a Roma c’è il primo caso di covid in una scuola uno studente risultato positivo sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi l’ex premier e si trova ricoverato al San Raffaele ospiti lizzazione necessaria Perché il soggetto è a rischio per l’età per le patologie precedenti ma siamo in una situazione clinica tranquilla è importante ha detto il primario delle San Raffaele Intanto sono stati pubblicati su lancet i primi dati sulla sperimentazione di fase 1 e fase ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : Coronavirus: 10 morti e 1.397 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. Nuovo balzo terapie intensive, +11 a quota 120.… - Agenzia_Ansa : #Covid: record di contagiati, 1.733. 11 morti nelle ultime 24 ore. Boom di tamponi, oltre 113mila #ANSA… - Gazzetta_it : Conto alla rovescia per #Vidal: l'#Inter è vicina al gran colpo #Calciomercato #Barcellona - Lopez92Paul : RT @corgiallorosso: #ItaliaBosnia, #Florenzi e #Pellegrini titolari (FOTO) - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 04-09-2020 ore 20:10: romadailynews radiogiornale appuntamento con… -