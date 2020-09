Uccide l’amica incinta e le strappa il feto dall’utero: “Voleva un figlio, ossessionata dai continui aborti” (Di venerdì 4 settembre 2020) Uccide l’amica incinta e le strappa il feto dall’utero per tenerlo con sé. È avvenuto a Sao Joao Batista, una municipalità dello stato meridionale del Brasile, Santa Catarina. La vittima si chiama Flavia Godinho Mafra e aveva 24 anni. La ragazza incinta è stata attirata nella trappola mortale dall’amica omicida che, in vista della nascita della figlia di Flavia, ha organizzato un finto baby shower. La donna si è recata nel luogo indicato ma lì è stata uccisa brutalmente dall’amica che poi le ha strappato il feto dal grembo. È stato il marito della vittima a ritrovare il corpo martoriato della moglie e a notare lo squarcio nella sua pancia. Nel frattempo l’assassina si era recato in ... Leggi su ilfattoquotidiano

