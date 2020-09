Traffico Roma del 04-09-2020 ore 15:30 (Di venerdì 4 settembre 2020) Luceverde Roma trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare incolonnamenti in carreggiata esterna dalla Laurentina alla via Ardeatina e brevi rallentamenti sulla lettera turbano della 26° Togliatti a Tor Cervara Verso il raccordo anulare a Roma Nord rallentamenti nel tratto tra il raccordo è Saxa Rubra verso il centro incidente con la lentamente sulla tangenziale est da San Lorenzo via Prenestina verso San Giovanni è ancora rallentamenti per Traffico all’altezza del Bivio con la 24 prudenza per un altro incidente segnato in via Federico Turano le pressi di via della Rustica ancora rallentamenti su viale Marconi per lavori nel tratto tra piazzale Tommaso Edison e via Salvatore Pincherle verso l’Eur restiamo a distanza la ci ha messo a disposizione dei cittadini numero verde 800 18 34 34 per tutte le ... Leggi su romadailynews

Capezzone : La Roma di Virginia Raggi ti offre ogni giorno nuovi spettacoli. Oggi, 28 agosto, proprio quando ricomincia il traf… - Agenzia_Ansa : Un maxi incendio di sterpaglie ha provocato la chiusura del Grande raccordo anulare di #Roma non lontano dall'uscit… - LuceverdeRoma : #Roma #Traffico - Via Cilicia rallentamenti tra Via Appia Antica e Piazza Galeria > Via Acaia #luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 15:35 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Cassia rallentamenti tra Via della Giustiniana e Via Cappelletta della Giustiniana > Via B… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 04-09-2020 ore 14:30 RomaDailyNews Cairo, rilasciato il giovane gelese fermato dalla polizia egiziana

Calogero Nicolas Valenza, il gelese di 27 anni, fermato dalla polizia egiziana, appena giunto all'aeroporto del Cairo, è stato liberato oggi grazie al lavoro dell’ambasciata italiana al Cairo e alla c ...

Domenica viale Trattati di Roma a senso unico

La Provincia di Reggio Emilia informa che domenica 6 settembre – dalle 8.30 alle 18.30 – viale Trattati di Roma (la Sp3 che dai ponti di Calatrava prosegue con le tangenziali di Bagnolo e Novellara) s ...

Calogero Nicolas Valenza, il gelese di 27 anni, fermato dalla polizia egiziana, appena giunto all'aeroporto del Cairo, è stato liberato oggi grazie al lavoro dell’ambasciata italiana al Cairo e alla c ...La Provincia di Reggio Emilia informa che domenica 6 settembre – dalle 8.30 alle 18.30 – viale Trattati di Roma (la Sp3 che dai ponti di Calatrava prosegue con le tangenziali di Bagnolo e Novellara) s ...