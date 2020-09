Traffico Roma del 04-09-2020 ore 11:30 (Di venerdì 4 settembre 2020) Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi ci sono disagi per un incidente sulla via Pontina all’altezza di Tor de’ Cenci verso Terracina code a partire dal io con la Colombo in direzione Latina e anche da Tor de’ Cenci fino al Raccordo in direzione Roma incolonnamenti conseguenti proprio sulla carreggiata interna del raccordo a partire dallo svincolo Laurentina per le difficoltà di uscita sulla Pontina a Roma Nord rallentamenti e code sulla Cassia all’altezza di via di Grottarossa a partire dal raccordo verso il centro ma anche da via dei Due Ponti Verso il raccordo situazione sulla Salaria code l’altezza dell’aeroporto dell’Urbe a partire rispettivamente dalla tangenziale verso il raccordo è da Villa Spada verso il centro code anche sulla Flaminia ... Leggi su romadailynews

Capezzone : La Roma di Virginia Raggi ti offre ogni giorno nuovi spettacoli. Oggi, 28 agosto, proprio quando ricomincia il traf… - Agenzia_Ansa : Un maxi incendio di sterpaglie ha provocato la chiusura del Grande raccordo anulare di #Roma non lontano dall'uscit… - LuceverdeRoma : #Roma #Incidente - Via XXI Aprile traffico rallentato presso Via Famiano Nardini #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : #Roma #Incidente - Via Tuscolana traffico rallentato altezza Via Gasperina #Luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 04-09-2020 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 04-09-2020 ore 09:00 RomaDailyNews Tornano le bici elettriche, le rosse ora saranno verdiLa città e la fase 3

Erano scomparse dal radar a giugno. Stoccate in un deposito sulla Tiburtina, in attesa che si procedesse al censimento del parco mezzi e alla riorganizzazione operativa, tornano oggi su strada le bici ...

Giro d'Italia Giovani 2020 da Barzio a Montespluga: percorso e strade chiuse per la corsa under 23

Lecco - Dopo la tappa Colico-Colico con giro ad anello del Lago di Lecco e di Como, il Giro d'Italia Giovani 2020 riparte da Barzio (Lecco) per la settima e penultima tappa, venerdì 3 settembre 2020.

Erano scomparse dal radar a giugno. Stoccate in un deposito sulla Tiburtina, in attesa che si procedesse al censimento del parco mezzi e alla riorganizzazione operativa, tornano oggi su strada le bici ...Lecco - Dopo la tappa Colico-Colico con giro ad anello del Lago di Lecco e di Como, il Giro d'Italia Giovani 2020 riparte da Barzio (Lecco) per la settima e penultima tappa, venerdì 3 settembre 2020.