Rami-Reggina, il suo non era un problema personale: ufficiale al Boavista (Di venerdì 4 settembre 2020) Sfumata la Reggina, Adil Rami è ufficialmente il nuovo difensore del Boavista. Solo tre giorni fa i suoi agenti spiegavano che il difensore francese, atteso in Italia per concludere l’accordo con il club amaranto, aveva avuto un importante contrattempo di natura personale. Oggi, invece, è arrivata la firma con il Boavista. Foto: Twitter Boavista. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

AlfredoPedulla : #Rami alla #Reggina: ultimi dettagli nel weekend. Contratto biennale, settimana prossima in #Italia (senza… - DiMarzio : LIVE | #Reggina, è fatta per #Rami - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ? UFFICIALE - #Rami firma con il #Boavista ?? Il difensore è stato vicino alla #Reggina #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomerca… - BombeDiVlad : ? UFFICIALE - #Rami firma con il #Boavista ?? Il difensore è stato vicino alla #Reggina #LeBombeDiVlad #LBDV… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Niente Reggina, Adil Rami è un nuovo giocatore del Boavista -