Pubblicati i verbali del Cts, sforzo di trasparenza a metà (Di venerdì 4 settembre 2020) Il dipartimento della protezione civile ha finalmente pubblicato i verbali del Comitato tecnico scientifico (Cts), anche se con molte limitazioni. Si tratta dei resoconti delle riunioni degli esperti che hanno assistito il governo durante la pandemia, e durante le quali sono state prese (o consigliate) decisioni importanti per la risposta alla pandemia. Il contenuto dei verbali è stato più volte richiesto da media e associazioni di pazienti per determinare la responsabilità di alcune scelte, e soprattutto di quelle che non … Continua L'articolo Pubblicati i verbali del Cts, sforzo di trasparenza a metà proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

