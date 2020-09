Picci confessa la combine in Picerno-Bitonto: “Non sapevo come saldare i debiti” (Di venerdì 4 settembre 2020) Antonio Giulio Picci, attaccante che ha calcato perlopiù i campi delle serie minori e salito alla ribalta per un’intervista diventata virale sui social, confessa tutto. Grazie a quelle parole, rilasciate alla TV pugliese ‘Telesveva’ dopo un gol in rovesciata è diventato talmente famoso da essere spesso ospite di programmi a livello nazionale. Nello scorso campionato Picci ha giocato nella Vigor Trani, squadra di Eccellenza, e il gol diventato famoso è stato realizzato nel successo in rimonta sul Gallipoli: un’acrobazia che a molti ha fatto ritornare in mente la famosa rovesciata di Cristiano Ronaldo ai tempi del Real Madrid contro la Juventus in Champions League. Allora Picci commentò così: “Sono felice perché so quello che ho passato, due ... Leggi su calcioweb.eu

