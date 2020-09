Napoli, operaio rapito per un riscatto da 40mila euro: 13 arresti tra i clan di Scampia e Miano (Di venerdì 4 settembre 2020) Operazione “Raptum”. I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli arrestano 13 persone. Nel mirino della Procura i clan di Scampia coalizzatisi in un sequestro di persona a scopo di estorsione. Napoli, operazione “Raptum”: 13 arresti Il blitz è scattato in mattinata. I militari della Compagnia Napoli Vomero, su impulso della DDA, hanno dato esecuzione all’ordinanza … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

infocampania : CASTELLAMMARE - OPERAIO DI FINCANTIERI POSITIVO AL COVID-19. COLLEGHI IN QUARANTENA - Ste_belli91 : RT @severino_nappi: Quando alzi gli occhi mentre stai parlando e vedi tra la gente Pino “Batman” Taglialatela ti emozioni e ti torna in men… - _Azzurra_87 : RT @severino_nappi: Quando alzi gli occhi mentre stai parlando e vedi tra la gente Pino “Batman” Taglialatela ti emozioni e ti torna in men… - Gabri_Benci : @maurovanetti @RT0_0TR @oscarwildeste @robellardi @ParvadomFab @RobertoBaruzzi @Sdrui3 @VperVents @GardelliStefano… -