Mattinata di paura a Roma, crollo in una rimessa di autobus: intervento terminato, ecco gli ultimi aggiornamenti (Di venerdì 4 settembre 2020) Questa mattina a Roma si sono vissuti momenti di paura in seguito al crollo di una copertura di un edificio in Via Luigi Tamburrano all’incrocio con Via Grotta di Gregna, in zona Colli Aniene. A ‘collassare’ completamente la copertura di una rimessa di autobus di due piani. Mattinata di paura a Roma, crollo in una rimessa di autobus: gli ultimi aggiornamenti L’intervento dei Vigili del Fuoco – in corso dalle 11:45 circa – è terminato alle ore 14. Fortunatamente non sono state trovate persone ferite o decedute. Sul posto anche i Carabinieri. su Il Corriere della ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Mattinata di paura a Roma, crollo in una rimessa di autobus: intervento terminato, ecco gli ultimi aggiornamenti - uwuxzone : No rega che mattinata piena di emozioni, a quanto pare adesso hanno pubblicato il video ufficiale su YouTube??? Non… - spoons_carrots : @louismine__ boh in realtà inizio il liceo quindi non vorrei conoscere tutti tramite la dad, ma allo stesso tempo h… - Primonumero : Domati gli incendi a Guglionesi dopo una mattinata da paura. Danni gravi, ora è anche emergenza idrica… - hhcmetcwn : Gente sinceramente penso mi prenderò una piccola paura, magari anche breve, non lo so. Ho passato la mattinata divi… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattinata paura Mattinata di paura a Roma, crollo in una rimessa di autobus: intervento terminato, ecco gli ultimi aggiornamenti Il Corriere della Città Milano, ragazzo non risponde agli stimoli: arrivano due ambulanze, ma stava solo dormendo

Paura in mattinata alla fermata metro di Molino Dorino, a Milano. L’autista di un autobus, spaventato dal fatto che un ragazzo non rispondeva agli stimoli, ha allertato i carabinieri. Sul posto sono a ...

Perde il controllo dell'auto e si schianta nel fosso: paura in via Mattei

Paura nella tarda mattinata di giovedì, per un incidente stradale verificatosi intorno alle 13 in via Mattei, a Villa Selva. Per cause in fase d'accertamento alle forze dell'ordine, il conducente di u ...

Paura in mattinata alla fermata metro di Molino Dorino, a Milano. L’autista di un autobus, spaventato dal fatto che un ragazzo non rispondeva agli stimoli, ha allertato i carabinieri. Sul posto sono a ...Paura nella tarda mattinata di giovedì, per un incidente stradale verificatosi intorno alle 13 in via Mattei, a Villa Selva. Per cause in fase d'accertamento alle forze dell'ordine, il conducente di u ...