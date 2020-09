Lexar: le nuove JumpDrive sono velocissime e criptate! (Di venerdì 4 settembre 2020) Le nuove unità flash Lexar JumpDrive S80 e S60 sono velocissime con connessione USB 3.1 con velocità fino a 150 MB/s in lettura Lexar, produttore leader, e nuove unità flash Lexar JumpDrive S80 e S60. L’unità flash USB 3.1 Lexar JumpDrive S80 ad alte prestazioni consente di trasferire foto, video e file in modo rapido e sicuro con velocità fino a 150 MB/s in lettura e 60 MB/s in scrittura. Ora è possibile trasferire rapidamente un filmato 4K da 3 GB in meno di 1 minuto, rispetto ai 4 minuti necessari utilizzando un’unità USB 2.0 standard. Lexar: Le nuove USB JumpDrive sono ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : #Lexar: le nuove JumpDrive sono velocissime e criptate! #USBJumpDrive #tuttotek - broby68 : Da Nital le nuove Lexar JumpDrive S60 e S80 - VillaggioTecno : Da Nital le nuove Lexar JumpDrive S60 e S80 - tecnogazzetta : Le nuove unità flash #Lexar JumpDrive S80 e S60 sono la soluzione smart per avere sempre con sé foto, video e file -

Ultime Notizie dalla rete : Lexar nuove Lexar: le nuove JumpDrive sono velocissime e criptate! tuttoteK Lexar: le nuove JumpDrive sono velocissime e criptate!

Le nuove unità flash Lexar JumpDrive S80 e S60 sono velocissime con connessione USB 3.1 con velocità fino a 150 MB/s in lettura Lexar, produttore leader, e nuove unità flash Lexar JumpDrive S80 e S60.

Le nuove unità flash Lexar JumpDrive S80 e S60 sono velocissime con connessione USB 3.1 con velocità fino a 150 MB/s in lettura Lexar, produttore leader, e nuove unità flash Lexar JumpDrive S80 e S60.