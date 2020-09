L'ennesimo egiziano ucciso nel carcere dove è rinchiuso Zaky. Ahmed Abdelnabi Mahmoud (Di venerdì 4 settembre 2020) Si è perso il conto di quante pagine, gruppi, siano dedicate alla libertà di persone arrestate illegalmente dalla dittatura fascista egiziana. Tra queste c'è la pagina Facebook costantemente aggiornata dedicata alla libertà di Ahmed Abdelnabi Mahmoud. Purtroppo morto, o meglio ucciso, dal sistema carcerario egiziano e la notizia in rete viene diffusa nei social dal giornalista egiziano Amr Magdi. L'ennesimo egiziano innocente ucciso dal regime carcerario egiziano. Un padre di (...) - Tribuna Libera / Egitto, Giulio Regeni, Patrick George Zaky Leggi su feedproxy.google

karypant : RT @squopellediluna: L'ennesimo egiziano innocente ucciso dal regime carcerario egiziano. Un padre di famiglia, le cui figlie vivono in Ame… - ahp68 : RT @squopellediluna: L'ennesimo egiziano innocente ucciso dal regime carcerario egiziano. Un padre di famiglia, le cui figlie vivono in Ame… - arabistaanonima : RT @squopellediluna: L'ennesimo egiziano innocente ucciso dal regime carcerario egiziano. Un padre di famiglia, le cui figlie vivono in Ame… - Veg_Markuz : RT @squopellediluna: L'ennesimo egiziano innocente ucciso dal regime carcerario egiziano. Un padre di famiglia, le cui figlie vivono in Ame… - squopellediluna : L'ennesimo egiziano innocente ucciso dal regime carcerario egiziano. Un padre di famiglia, le cui figlie vivono in… -

Ultime Notizie dalla rete : ennesimo egiziano L’ennesimo egiziano ucciso nel carcere dove è rinchiuso Zaky. Ahmed Abdelnabi Mahmoud AgoraVox Italia L’ennesimo egiziano ucciso nel carcere dove è rinchiuso Zaky. Ahmed Abdelnabi Mahmoud

Si è perso il conto di quante pagine, gruppi, siano dedicate alla libertà di persone arrestate illegalmente dalla dittatura fascista egiziana. Tra queste c'è la pagina Facebook costantemente aggiornat ...

Un aquilone per Patrick Zaky, 'voli via dal carcere'

(ANSA) - BOLOGNA, 04 SET - Un aquilone in cielo per volare via, simbolicamente, dal carcere nel quale è recluso da ormai quasi 7 mesi: è l'iniziativa che Amnesty International Italia, insieme a Festiv ...

Si è perso il conto di quante pagine, gruppi, siano dedicate alla libertà di persone arrestate illegalmente dalla dittatura fascista egiziana. Tra queste c'è la pagina Facebook costantemente aggiornat ...(ANSA) - BOLOGNA, 04 SET - Un aquilone in cielo per volare via, simbolicamente, dal carcere nel quale è recluso da ormai quasi 7 mesi: è l'iniziativa che Amnesty International Italia, insieme a Festiv ...