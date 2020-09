Inter, per la fascia piace Darmian: e Bastoni è vicino al rinnovo (Di venerdì 4 settembre 2020) L’Inter attende Vidal, intanto prepara un mercato low cost. L’intenzione della società nerazzurra è quella di puntellare la rosa, con innesti pratici e funzionali al progetto Conte. Per il centrocampista cileno si attende il via libera del Barcellona, in cui l’ex Juve è ormai ai margini. La trattativa per la risoluzione è avviata. Ma non è semplice. Così Marotta e Ausilio sono a lavoro per arricchire la rosa: per la fascia il nome nuovo è quello di Matteo Darmian, la scorsa stagione al Parma. E proprio con il club ducale l’Inter aveva stretto un patto per cui avrebbe portato l’esterno a Milano per 2,5 milioni di euro in questa finestra di mercato. L’operazione può chiudersi in tempi brevi. Si lavora sul rinnovo ... Leggi su italiasera

