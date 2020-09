Incidenti lavoro, operaio muore in vasca centrale elettrica (Di venerdì 4 settembre 2020) ANSA, - AOSTA, 04 SET - Un operaio è morto oggi cadendo in una vasca di una centrale idroelettrica ad Allein, in Valle d'Aosta. L'uomo stava effettuando lavori di manutenzione dell'impianto. Sul posto ... Leggi su corrieredellosport

Un operaio è morto oggi cadendo in una vasca di una centrale idroelettrica ad Allein, in Valle d’Aosta. L’uomo stava effettuando lavori di manutenzione dell’impianto.

