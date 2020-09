Giuseppe Zeno e Margareth Madè genitori bis: è nata Beatrice (Di venerdì 4 settembre 2020) Giuseppe Zeno e Margareth Madè sono al settimo cielo. I due sono appena diventati genitori per la seconda volta: è nata Beatrice, la seconda figlia dopo che nel 2017 gli attori avevano dato il benvenuto alla primogenita Angelica. A dare l’annuncio è Giuseppe Zeno che posta una foto della moglie poco dopo il parto con in braccio la piccola. La dedica dell’attore cita anche Van Gogh: “Io penso di vedere qualcosa di più profondo, più infinito, più eterno dell’oceano nell’espressione degli occhi di un bambino piccolo quando si sveglia alla mattina e mormora o ride perché vede il sole splendere sulla sua culla. (Vincent Van Gogh). E io che ti vedo arrivare, ... Leggi su tvzap.kataweb

GossipItalia3 : Giuseppe Zeno papà per la seconda volta, Margareth Madè ha partorito: la foto su Instagram #gossipitalianews - _elisaurita : Giuseppe Zeno è diventato papà e niente beate le figlie e la moglie - imironicc : Giuseppe Zeno è diventato padre???? Ma tutti che diventano genitori quest'anno, ma che è?? - Federic01996 : RT @CinguettaTV: Continuano a Vicenza le riprese della nuova fiction mediaset LUCE DEI TUOI OCCHI con Anna Valle e Giuseppe Zeno. #Mediase… - CinguettaTV : Continuano a Vicenza le riprese della nuova fiction mediaset LUCE DEI TUOI OCCHI con Anna Valle e Giuseppe Zeno.… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Zeno

Giuseppe Zeno e Margareth Madè sono diventata genitori per la seconda volta: la dedica alla piccola Beatrice e alla moglie dell’attore. Giuseppe Zeno e Margareth Made sono diventati genitori per la se ...L’amatissimo attore diventa papà: “Benvenuta Beatrice”, l’annuncio da brividi arriva sul suo profilo social. L’amatissimo attore diventa papà: “Benvenuta Beatrice”, l’annuncio da brividi arriva sui so ...