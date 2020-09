Giulia De Lellis ruba la scena a Venezia (e anche un po' l'idea dell'abito alla Ferragni) (Di venerdì 4 settembre 2020) Giulia, ma dove c’eravamo già visti? È un red carpet al sapore di déjà vu quello percorso dall’ex corteggiatrice di Uomini e donne a Venezia. La De Lellis ha sfilato con un abito nuvola firmato Belfiori Couture, attirando i flash dei fotografi e i complimenti da parte di chi da casa commentava su Twitter. Qualcuno però ha da ridire su un punto: la sua scelta stilistica non è poi così originale.Facendo un passo indietro di qualche anno, è possibile trovare un esempio simile indossato dalla più celebre delle colleghe influencer. Chiara Ferragni nel 2017 posava con un abito in tulle e balze firmato Giambattista Valli. Corto davanti e con un lungo strascico dietro, di ... Leggi su huffingtonpost

TassaSissy : RT @bIacksIupin: Georgina Rodriguez e Giulia De Lellis stanno al Festival di Venezia come io sto ad un convegno sull’ingegneria aerospaziale - haluskein : Per quanto io non la stimi a livello professionale, credo che Giulia de Lellis sia una ragazza stupenda, ma talment… - GPiziarte : RT @HuffPostItalia: Giulia De Lellis ruba la scena a Venezia (e anche un po' l'idea dell'abito alla Ferragni) - HuffPostItalia : Giulia De Lellis ruba la scena a Venezia (e anche un po' l'idea dell'abito alla Ferragni) - Profilo3Marco : RT @Corriere: I voti ai look: De Lellis sposa di Venezia (7), Georgina rischia (6/7) -