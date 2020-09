Genoa, il riepilogo di mercato ruolo per ruolo (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Genoa è molto attivo sul mercato, sarà una rivoluzione. Confermato Perin tra i pali (prestito secco dalla Juve), nelle ultime ore è andato a segno un blitz per strappare il difensore Czyborra al Cagliari, accordo con l’Atalanta e con il diretto interessato. Ma restano vive le piste che portano sia a Ranocchia che a Juan Jesus, il Genoa vorrebbe prenderli entrambi e punta a sbloccare almeno una delle due situazioni. In bilico la posizione di Criscito, non più sicuro di restare. Continuano i contatti per il ritorno di Rincon che non ha un contratto lungo con il Torino. Aggiornamenti sull’attacco: per Younes c’è il sì del Napoli, ora servono gli accordi economici con l’esterno. Avanti per Borini, fatta una proposta importante, deciderà l’ex Milan in base alle ... Leggi su alfredopedulla

