Faggiano frena su Llorente: «Le sue qualità sono ben note, certo ingaggio e età pesano». (Di venerdì 4 settembre 2020) In un’intervista al Secolo XIX, il nuovo diesse del Genoa, Faggiano, parla di mercato e delle strategie societarie. «Tutte le squadre in Italia devono vendere prima di comprare. Abbiamo tanti giocatori e un’età media molto alta. Dobbiamo vedere le motivazioni di chi è rimasto, capire se hanno voglia di restare con lo spirito giusto. Non ci possiamo permettere di alzare ancora troppo l’età media della squadra». Faggiano parla anche dell’attaccante del Napoli, Fernando Llorente, che ha 35 anni, dunque non l’ideale per una squadra che punta al ringiovanimento. E infatti il diesse sembra mettere un freno alle voci di mercato che danno lo spagnolo vicino al Genoa. «Le sue qualità sono ben note, certo ... Leggi su ilnapolista

GENOVA - Il ds rossoblù Faggiano sta lavorando a un ritorno molto gradito ai tifosi: si tratta di Leonardo Pavoletti, 31 anni, al Genoa dal 2015 al 2017 e quindi passato al Napoli e al Cagliari, dove ...

Genoa, Juan Jesus l'obiettivo numero uno per la difesa: è una richiesta di Maran

In entrata, tra i possibili obiettivi, c’è quello di Juan Jesus che è una precisa richiesta del tecnico Maran che lo voleva già al Cagliari quando allenava in Sardegna. Stando a quanto riporta La Gazz ...

