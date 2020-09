Ennesima aggressione ad un’infermiera in ospedale: donna colpita con un carrello di metallo (Di venerdì 4 settembre 2020) ROMA – «Mentre raccontiamo di questo episodio, stentiamo ancora a credere a quanto sia accaduto, non possiamo e non vogliamo fare l’abitudine a quanto continua a verificarsi fuori e dentro gli ospedali italiani». Così Antonio De Palma, Presidente del Sindacato Nursing Up, mette al corrente gli organi di informazione di quanto accaduto ad Alessandria nelle ultime ore. Leggi anche: Pomezia (Roma). Notte di follia al S. Anna: pugno in faccia al medico e pronto soccorso distrutto aggressione ad un’infermiera in Piemonte «I nostri referenti regionali del Piemonte ci informano di un nuovo gravissimo episodio di violenza, l’ennesimo, avvenuto ai danni un infermiere. In questo caso una donna, una nostra collega, che nel pieno della sua attività professionale, davanti agli occhi di altri ... Leggi su ilcorrieredellacitta

- CorriereCitta : Ennesima aggressione ad un'infermiera in ospedale: donna colpita con un carrello di metallo

