Aurora Ramazzotti risponde a chi le scrive che è brutta e il suo messaggio batte l’hater (Di venerdì 4 settembre 2020) L’hater di turno che si è rivolto ad Aurora Ramazzotti dicendole che è brutta, secondo lui/lei a differenza di Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti e dei suoi fratelli, non meriterebbe risposta ma in vena di farlo e forse anche stanca di incassare Aury ha zittito gli odiatori (foto). Una risposta a tutti da parte di tutti quelli che subiscono odio sui social; il messaggio di Aurora Ramazzotti è ancora una volta giusto, arriva in faccia a chi deve arrivare e magari zittirà davvero qualcuno. “Tua madre è così bella, tuo padre è bello, i tuoi fratelli sono bellissimi e tu così brutta”, questo il commento di un hater, parole stupide ma che un tempo hanno ferito molto la figlia di Eros e ... Leggi su ultimenotizieflash

