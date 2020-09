Test Medicina 2020, per gli studenti gli ostacoli anti-Covid e quiz difficili (Di giovedì 3 settembre 2020) Protagonisti di questa tornata di Test d’ingresso a Medicina sono stati mascherine, distanziamento e autodichiarazioni. In non pochi casi, hanno anche causato qualche ritardo. Causa Covid, poi, solo il 40% ha svolto il Test nella sede che corrisponde alla prima scelta. Il questionario è stato giudicato impegnativo da circa la metà dei candidati. La materia più ostica? Pari merito tra Chimica e Matematica e FisicaCon l’attenzione rivolta soprattutto agli aspetti organizzativi, il 3 settembre – come da calendario – sono andati in scena i Test d’ingresso per i corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria, i più attesi tra tutte le prove d’accesso per le facoltà a numero chiuso. Ma come sarà andata? Saranno state ... Leggi su huffingtonpost

