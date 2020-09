Temptation Island, Valeria Liberati: “Mi hanno definita una poco di buono” (Di giovedì 3 settembre 2020) Valeria Liberati ha rivelato di esserci rimasta male nell’essere stata definita come una poco dopo durante l’esperienza a Temptation Island. Valeria Liberati è stata una delle protagoniste della scorsa edizione di Temptation Island di Filippo Bisciglia. La ragazza ha preso parte al programma come fidanzata, in quanto ha partecipato in coppia con Ciavy Maliokapis e … L'articolo Temptation Island, Valeria Liberati: “Mi hanno definita una poco di buono” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

zazoomblog : Temptation Island colpo di scena inizio a rischio: “Scoperto tradimento” - #Temptation #Island #colpo #scena… - zazoomblog : Gossip News: Temptation Island slitta per tradimento Valeria e la confessione su Alessandro Basciano… - #Gossip… - TheItalianTimes : #TempationIsland rinviato: ecco cos'è successo - IsaeChia : #TemptationIsland, #FrancescoChiofalo parla della crisi con #AntonellaFiordelisi e rivela: “Ecco perché i suoi geni… - itsdanidear : Mia mamma:'Fare la lavatrice con i calzini è come partecipare a Temptation island: si entra accoppiati e si esce single'. Io non... -