Suarez e la Juve sempre più vicini: accordo col calciatore, si studia la formula con il Barcellona (Di giovedì 3 settembre 2020) Luis Suarez sempre più vicino alla Juventus. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere di Torino’, il club bianconero e l’attaccante uruguaiano avrebbero raggiunto l’accordo sui 14 milioni lordi a stagione (10 netti per il Pistolero). Da definire, invece, quella sulle commissioni legate all’affare. E da capire anche con quali modalità il bomber classe ’87 possa liberarsi dal Barcellona. C’è poi un’altra questione da risolvere, quella relativa al passaporto. Il Pistolero risulta extracomunitario e, teoricamente, la Juve avrebbe esaurito gli slot per tesserarlo: già sono stati messi sotto contratto Arthur (Brasile) e McKennie (Usa). Per diventare comunitario Suarez dovrebbe sostenere un esame al ... Leggi su calcioweb.eu

