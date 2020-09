Speranza a Scala: “Dobbiamo essere uniti in questa terribile sfida” (Di giovedì 3 settembre 2020) Speranza a Scala per la commemorazione del Beato Gerardo Sasso: “Dobbiamo continuare ad investire perché il vaccino è l’unica soluzione al problema che abbiamo di fronte” Il Ministro della salute, Roberto Speranza, arriva a Scala per partecipare alla commemorazione del Beato Gerardo Sasso. questa mattina infatti il ministro prenderà parte alla solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale Angelo Maria Becciu nel Duomo di San Lorenzo. “Dobbiamo essere uniti in questa terribile sfida“- dichiara Speranza ai microfoni dei giornalisti che lo hanno accolto. “La solidarietà, l’uguaglianza, l’idea che non ci si salvi da soli penso che vadano ... Leggi su zon

