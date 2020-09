Regionali in Toscana, sondaggio Pagnoncelli: sprint della Ceccardi. È testa a testa con Giani (Di giovedì 3 settembre 2020) Regionali in Toscana, il sondaggio di Pagnoncelli pubblicato dal Corriere della sera fotografa lo sprint finale di Susanna Ceccardi. Secondo l’indagine, la candidata leghista in Toscana ora sfida il competitor di centrosinistra, Eugenio Giani, con un promettente testa a testa. Insomma, la partita in Toscana è aperta più che mai. I riflettori sono puntati sulla storica roccaforte della sinistra, che il 20 me 21 settembre l’esponente del Carroccio, lanciata in corsa verso il sorpasso, proverà ad espugnare a suon di voti. Regionali in Toscana: ... Leggi su secoloditalia

borghi_claudio : Stupiti dai sondaggi? Vale la pena ricordare che la prima legge che fece approvare Giani in Toscana la scorsa legi… - La7tv : #omnibus @SusannaCeccardi sottolinea come la voglia di cambiamento in #Toscana sia presente anche a Firenze e nella… - La7tv : #omnibus @SusannaCeccardi (Lega), candidata alle prossime #regionali in #Toscana, commenta gli ultimi #sondaggi: 'S… - orsi_laura : RT @tdrclaudio: #Regionali La Ceccardi è ad un punto dal candidato della sinistra Giani. I 5 stelle in Toscana votano la lega. ..ne vogliam… - iperwild : RT @borghi_claudio: Stupiti dai sondaggi? Vale la pena ricordare che la prima legge che fece approvare Giani in Toscana la scorsa legislat… -