Paura a Sabaudia, investito un pedone (Di giovedì 3 settembre 2020) Poco prima delle 10 di questa mattina è stato investito a Sabaudia, in via Carlo Alberto, un pedone. Sul posto è intervenuta la Guardia di Finanza, la Polizia Locale ed un’autoambulza del 118 che ha portato l’uomo in ospedale. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un Vigile del Fuoco, investito appena sceso dalla propria auto. Gli accertamenti della Polizia Locale sono tuttora in corso. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

