Nvidia GeForce RTX 3000 hanno già fatto innamorare gli sviluppatori che lodano le nuove GPU (Di giovedì 3 settembre 2020) Pochissimi giorni fa Nvidia ha annunciato le sue GPU di prossima generazione, Nvidia GeForce RTX 3070, 3080 e la punta di diamante RTX 3090. Dopo l'annuncio, la società ha deciso di pubblicare un video con le reazioni di alcuni sviluppatori di giochi che elogiano la serie di schede grafiche.Billy Khan, Lead Engine Programmer presso id Software e creatore di DOOM Eternal ha dichiarato: "Le nuove GPU di Nvidia ci consentono di concentrarci su ciò che è più importante. Sarete in grado di giocare nel modo in cui avete sempre voluto giocare. Con una serie RTX 3000, le immagini saranno più fluide e sarete in grado di uccidere più demoni".Marcus Wassmer, direttore tecnico per la grafica di Epic Games, si è concentrato ... Leggi su eurogamer

