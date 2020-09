Neonato morto, Roccapiemonte nel dramma: oggi minuto di raccoglimento (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRoccapiemonte (Sa) – “Una serata drammatica per la comunità di Roccapiemonte”. Con queste parole il sindaco Carmine Pagano ha commentato il ritrovamento, ieri sera intorno alle 19, nella cittadina dell’Agro, di un Neonato privo di vita vicino ad una siepe che delimita un parco residenziale di via Roma. Sotto choc il primo cittadino, tra i primi recarsi immediatamente sul posto. “E’ un episodio quasi inverosimile quello che stiamo vivendo. Sembra un incubo. Un Neonato presumibilmente di poche ore è stato trovato senza vita da una persona che abita in una abitazione di questo parco. Sono amareggiato, sconvolto, ma convinto che le forze dell’ordine intervenute in modo celere accerteranno la ... Leggi su anteprima24

