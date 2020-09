Migranti: Crotone,presi presunti scafisti sbarco 1 settembre (Di giovedì 3 settembre 2020) Crotone, 03 SET - Due cittadini siriani, le cui generalità non sono al momento state fornite, sono stati sottoposti a fermo perché ritenuti gli scafisti dello sbarco avvenuto nella notte dell'1 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

"Niente Recovery ai Paesi che non collaborano con i migranti". In un colloquio con Il Foglio, la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese chiede sanzioni per chi non collabora sui migranti e sulla loro ...Crotone - Due cittadini siriani sono stati sottoposti a fermo perché ritenuti gli scafisti dello sbarco avvenuto nella notte dell'1 settembre scorso a Crotone sulla costa adiacente "Torre Scifo". I pr ...