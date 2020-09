Inter, definito l’affare Kolarov: a Milano dopo la Nazionale (Di giovedì 3 settembre 2020) Fatta per Kolarov all’Inter: nelle casse della Roma 1 milione di euro più 500mila euro di bonus. Visite mediche e firme previste dopo gli impegni con la Serbia Su richiesta esplicita di Antonio Conte l’Inter ha chiuso positivamente la trattativa per il terzino sinistro Aleksandar Kolarov. Il classe ’85 lascia la Roma dopo tre positive stagioni nella Capitale. L’accordo tra le due squadre è stato raggiunto sulla base di 1 milione di euro più 500mila legati ai bonus. Un affare che soddisfa entrambe le parti, regalando ad Antonio Conte l’uomo d’esperienza e affidabilità da inserire nel reparto difensivo nerazzurro. Per Kolarov pronto un contratto annuale 3,5 milioni di euro, con opzione per un eventuale ... Leggi su zon

