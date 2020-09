“C’è posta per te” ritorna con rigide norme anti Covid (Di giovedì 3 settembre 2020) “C’è posta per te” ritorna dal 7 settembre. Le registrazioni prevedono rigidissime norme anti Covid, ecco nei dettagli cosa succederà Da lunedì 7 settembre 2020 partiranno le registrazioni del celebre programma di Maria De Filippi “C’è posta per te”. In questa prima fase non ci saranno ospiti famosi ma soltanto i protagonisti delle varie storie che verranno raccontate. Soltanto qualche mese fa Maria De Filippi, nell’intervista rilasciata ad Oggi, aveva annunciato di non andare in onda la prossima stagione a causa del Covid-19. “Non dare la possibilità ai concorrenti di abbracciarsi, una volta aperta la busta, non ha senso” aveva dichiarato Maria. “C’è ... Leggi su zon

AlessiaMorani : C’è posta per #Salvini - matteoloc : RT @dedaIux: La più grande parata del secolo quella su Leo Messi. Considerando l'avversario, la posta in gioco, la capacità di Messi di cal… - PalaMatteo : RT @BiondoNik: Cosa c’è dietro l’affaire sulle nomine ai vertici dei Servizi di sicurezza? Quale partita si sta giocando e con quale posta?… - MercPat : RT @BiondoNik: Cosa c’è dietro l’affaire sulle nomine ai vertici dei Servizi di sicurezza? Quale partita si sta giocando e con quale posta?… - mainchesenso__ : @needs_najwa si poi le portiamo da maria de filippi a c’è posta per te e cerchiamo di farle riappacificare -

Ultime Notizie dalla rete : “C’è posta Ospina ce facette alliccà 'e bbaffe a nnujeaute 'ntribbuna-divano IlNapolista