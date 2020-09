Berlusconi tests positive for COVID-19 (Di giovedì 3 settembre 2020) MILAN, SEP 3 - Three-time former premier and media mogul Silvio Berlusconi has tested positive for the coronavirus, his centre-right Forza Italia, FI, party said Wednesday night. Berlusconi, who turns ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Reuters : Italy's former prime minister Silvio Berlusconi tests positive for coronavirus - SkyNews : Silvio Berlusconi: Former Italy PM tests positive for coronavirus - stephanfaris : Silvio Berlusconi tests positive for coronavirus - MachugaC : RT @realTuckFrumper: Former Italian Premier Silvio Berlusconi Tests Positive For COVID-19 - mellonpost : Former Italian Premier Silvio Berlusconi Tests Positive For COVID - -

Barbara e Luigi Berlusconi in isolamento a Villa Certosa

Barbara e Luigi Berlusconi, risultati positivi al coronavirus un paio di settimane fa, stanno trascorrendo l'isolamento domiciliare in stanze diverse a Villa Certosa, la residenza in Sardegna del padr ...

Coronavirus in Italia, ultime notizie. Crisanti: "Mascherine andrebbero messe anche seduti al banco"

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 27.817 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Cor ...

